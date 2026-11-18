18 ноября, 14:45Общество
Программа поддержки репродуктивного здоровья "Стану мамой" работает в Москве
Москвички все чаще откладывают рождение первого ребенка. Оценить и сохранить репродуктивное здоровье помогает городская программа "Стану мамой".
В рамках проекта можно бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон, заморозить яйцеклетки по медицинским показаниям, пройти генетическую диагностику эмбрионов и воспользоваться ЭКО по полису ОМС.
Всего в программе "Стану мамой" приняли участие почти полмиллиона жительниц столицы. Более 10 тысяч из них уже ждут ребенка. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.