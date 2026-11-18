Владимир Путин прибыл на торжественный прием в честь участников саммита АТЭС, который проходит в китайском Шэньчжэне. В нем принимают участие представители 21 страны.

Ранее российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, стороны затронули в том числе тему украинского урегулирования.

Также Путин встретился со студентами совместного университета МГУ имени Ломоносова и Пекинского политехнического института, а затем провел переговоры с президентом Вьетнама То Ламом.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

