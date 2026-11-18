У Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет полноценное общение независимо от формата встречи. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Первый контакт лидеров может состояться вечером 18 ноября во время торжественного приема. 19 ноября Путин и Трамп примут участие в пленарном заседании саммита АТЭС, а также в трехсторонних переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

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