Более 100 тысяч россиян изучают китайский язык. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи со студентами и сотрудниками первого российско-китайского университета в Шэньчжэне.

Это совместный проект МГУ и Пекинского политехнического университета. Президенту представили достижения учебного заведения в области науки и технологий. Он отметил, что университет стал флагманом сотрудничества двух стран и получил международное признание.

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