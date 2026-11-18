Организовать новогоднее мероприятие в Москве можно с помощью сервиса "Вместе с культурой" на портале mos.ru. В нем доступно почти 2 тысячи площадок в городских учреждениях культуры.

Помещения можно арендовать для проведения новогодних елок, мастер-классов, репетиций, концертов и фотосъемок. Среди вариантов есть небольшие пространства на 10–12 человек и просторные концертные залы с профессиональным оборудованием.

Воспользоваться сервисом могут совершеннолетние жители столицы с полной учетной записью на портале. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

