18 ноября, 09:00Культура
Сервис "Вместе с культурой" поможет найти площадку для новогоднего мероприятия
Организовать новогоднее мероприятие в Москве можно с помощью сервиса "Вместе с культурой" на портале mos.ru. В нем доступно почти 2 тысячи площадок в городских учреждениях культуры.
Помещения можно арендовать для проведения новогодних елок, мастер-классов, репетиций, концертов и фотосъемок. Среди вариантов есть небольшие пространства на 10–12 человек и просторные концертные залы с профессиональным оборудованием.
Воспользоваться сервисом могут совершеннолетние жители столицы с полной учетной записью на портале. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.