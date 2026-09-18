Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 19:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу

Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу

Собянин и Цивилева навестили участников СВО в московском госпитале

Собянин: расширение улично-дорожной сети стимулирует развитие ТиНАО

Собянин рассказал о внедрении московских разработок корпорациями по всей России

Собянин: в Коммунарке построят пешеходный мост через Ивановский пруд

Сергей Собянин объявил об открытии Московского ипподрома после реконструкции

Собянин, Патрушев и Лут открыли обновленный Московский ипподром

Собянин: Московский ипподром открыт после комплексной реконструкции

Собянин сообщил о завершении реконструкции арки главного входа Парка Горького

Собянин: Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в электронном виде. Мэр отметил, что абсолютное большинство избирателей Москвы выбрали электронный формат голосования, и поблагодарил их за активную гражданскую позицию.

Избирательные участки работают по всей России с самого утра 18 сентября. По данным ЦИК, к 19:00 общая явка составила 22,8%, а в Москве превысила 22,5%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыполитикагородвидеоАлексей Лазаренко

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика