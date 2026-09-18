Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах в Государственную думу

Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Государственной думы в электронном виде. Мэр отметил, что абсолютное большинство избирателей Москвы выбрали электронный формат голосования, и поблагодарил их за активную гражданскую позицию.

Избирательные участки работают по всей России с самого утра 18 сентября. По данным ЦИК, к 19:00 общая явка составила 22,8%, а в Москве превысила 22,5%.

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