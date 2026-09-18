"Аэрофлот" заказал 90 российских самолетов МС-21

Группа "Аэрофлот" заказала 90 новых самолетов МС-21. Контракт на их поставку стал крупнейшим в истории российской гражданской авиации. В церемонии подписания приняли участие Владимир Путин, главы Минпромторга и Минтранса России Антон Алиханов и Андрей Никитин.

Сейчас в производстве находятся 18 самолетов МС-21, их поставки "Аэрофлоту" должны начаться в следующем году.

Президент отметил, что до 2030 года в России планируют модернизировать не менее 75 аэропортов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.