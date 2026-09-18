В парке "Митино" открыли фестиваль национальных пород лошадей

В ландшафтном парке "Митино" открыли заключительное мероприятие IV Фестиваля национальных пород лошадей "Конное достояние". Праздник посвящен культуре и традициям народов Сибири и Дальнего Востока.

Гостей ждут шаманские практики, танцы, этнические песни и музыка, ремесла народов. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах и викторинах, а также посмотреть на породы лошадей.

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