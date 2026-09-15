Лось выбежал на дорогу и протаранил автомобиль в Подмосковье

В Подмосковье лось выбежал на трассу М-12 и протаранил автомобиль. Рога пробили корпус машины и оказались в салоне. Люди получили легкие травмы, животное погибло на месте. Позже другой автомобиль наехал на лося и перевернулся.

У этих животных начался брачный период, который продлится до октября. Кандидат ветеринарных наук Илья Морозов сообщил, что в период гона самцы теряют инстинкты и становятся агрессивными, перестают замечать машины и выходят на проезжую часть.

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