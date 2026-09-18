Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате из своего кабинета в Кремле.

Дистанционную форму российский президент выбрал уже в шестой раз. Впервые он сделал это в 2021 году – на прошлых выборах в Госдуму.

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