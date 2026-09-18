Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 15:15

Политика

Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате

Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате

Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам

Владимир Путин призвал россиян подойти к выборам обдуманно и ответственно

Путин выступил с традиционным обращением в преддверии выборов в Госдуму

Путин обратился к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму

Путин обратится к россиянам по случаю предстоящих выборов в Госдуму

Песков заявил о сохранении запрета экспорта нефтепродуктов до насыщения внутреннего рынка

Путин заявил о потенциале экономического сотрудничества стран БРИКС

Путин заявил о снижении уровня безработицы в России до рекордных 2,3%

Путин и Моди осмотрели выставку "Иннопром. Индия" в Нью-Дели

Владимир Путин проголосовал на выборах депутатов Госдумы в онлайн-формате из своего кабинета в Кремле.

Дистанционную форму российский президент выбрал уже в шестой раз. Впервые он сделал это в 2021 году – на прошлых выборах в Госдуму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоМаксим ШаманинАлина ГилеваАрина Устюкова

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика