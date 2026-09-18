Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве идут в штатном режиме

Более 13 тысяч наблюдателей Общественной палаты Москвы следят за тем, как проходят выборы депутатов Государственной думы. В Общественной палате заявили, что все избирательные участки в столице работают в штатном режиме.

Ситуационный центр координирует работу наблюдателей и анализирует поступающую информацию. При необходимости специалисты проверяют возможные нарушения по видеозаписям, а если это невозможно, на участок выезжает группа специального реагирования.

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