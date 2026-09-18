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18 сентября, 14:45

Политика

Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве идут в штатном режиме

Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве идут в штатном режиме

Явка на выборах в Государственную думу составила почти 10,5%

Зафиксированы атаки на системы ДЭГ и портал "Госуслуги"

ОШ: в электронном голосовании в Москве уже приняли участие 1,5 млн человек

Космонавты приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму с борта МКС

Общественный штаб Москвы: более 1 млн человек выбрали электронное голосование

Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно

Общественный штаб Москвы: более 1 млн человек выбрали электронное голосование

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Памфилова сообщила о более чем 381 тысяче наблюдателей на выборах в Госдуму

Более 13 тысяч наблюдателей Общественной палаты Москвы следят за тем, как проходят выборы депутатов Государственной думы. В Общественной палате заявили, что все избирательные участки в столице работают в штатном режиме.

Ситуационный центр координирует работу наблюдателей и анализирует поступающую информацию. При необходимости специалисты проверяют возможные нарушения по видеозаписям, а если это невозможно, на участок выезжает группа специального реагирования.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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