Общественный штаб: выборы депутатов Госдумы в Москве проходят штатно

Голосование на выборах в Государственную думу в Москве проходит в штатном режиме, сообщили в Общественной палате Москвы. Все избирательные участки столицы открылись вовремя, за прозрачностью процесса следят более 13 тысяч наблюдателей.

Ситуационный центр по общественному наблюдению работает круглосуточно. Волонтеры связываются с наблюдателями в регионах по мере начала и завершения процедур голосования. Наблюдатели также контролируют упаковку бюллетеней и их хранение после завершения первого дня голосования.

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