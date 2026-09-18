Общественный штаб Москвы: более 1 млн человек выбрали электронное голосование

Электронным голосованием в Москве воспользовались уже более 1 миллиона избирателей. Об этом сообщил столичный Общественный штаб по наблюдению за выборами Госдумы. Он обеспечивает контроль на всех этапах процесса от подготовки до подведения итогов.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев сообщил, что штаб собрался, чтобы каждый голос москвича был учтен, а избирательное законодательство соблюдено. Он заявил о нулевой терпимости к любым нарушениям.

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