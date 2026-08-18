Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 14:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"

Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"

Сергей Собянин рассказал о развитии сети современных электродепо

Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО

Сергей Собянин рассказал о развитии территории Сколкова

Собянин: уникальный производственно-пищевой комплекс открыт на западе Москвы

Собянин рассказал, как МЦД-3 улучшил поездки по Москве и области

Собянин сообщил о строительстве детсада в Западном Дегунине

Собянин поздравил сотрудников воздушного флота с праздником

Собянин: система ПВО за ночь ликвидировала 201 летевший на Москву БПЛА

Собянин: Центр диагностики и телемедицины стал местом создания медицины будущего

Сергей Собянин наградил сотрудников центров госуслуг "Мои документы". Мэр вручил почетные грамоты правительства Москвы и объявил благодарности наиболее отличившимся работникам. Церемонию награждения приурочили к 15-летию со дня создания столичной сети центров госуслуг.

Собянин отметил, что за 15 лет центры госуслуг кардинально изменили систему взаимодействия москвичей с городскими службами. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыобществогородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика