Сергей Собянин наградил лучших специалистов центров госуслуг "Мои документы"

Сергей Собянин наградил сотрудников центров госуслуг "Мои документы". Мэр вручил почетные грамоты правительства Москвы и объявил благодарности наиболее отличившимся работникам. Церемонию награждения приурочили к 15-летию со дня создания столичной сети центров госуслуг.

Собянин отметил, что за 15 лет центры госуслуг кардинально изменили систему взаимодействия москвичей с городскими службами. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

