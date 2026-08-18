Гостиницы Санкт-Петербурга могут вдвое повысить цены на время концертов Канье Уэста

Размещение в гостиницах Санкт-Петербурга на время концертов Канье Уэста может подорожать в два раза. Спрос на железнодорожные билеты уже вырос в 40 раз. Два концерта американского исполнителя пройдут на "Газпром Арене" 10 и 11 октября.

Дешевые билеты разобрали почти сразу, ушли даже места за 160 тысяч рублей. При этом многие покупатели жалуются, что получили на почту только чеки, а билеты не пришли. Организаторы пообещали разобраться с ситуацией.

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