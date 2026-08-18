Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 августа, 13:45

Туризм

Гостиницы Санкт-Петербурга могут вдвое повысить цены на время концертов Канье Уэста

Гостиницы Санкт-Петербурга могут вдвое повысить цены на время концертов Канье Уэста

Москвичи не могут купить билеты на поезда с южных курортов

В АТОР заявили о дефиците "горящих путевок" в Турцию на сентябрь

В АТОР заявили об исчезновении "горящих туров" в Турцию как класса

Горящие путевки в Турцию практически потеряли экономию

Туры в Турцию к августу подорожали до 40%

Еще четыре страны ЕС закроют въезд по загранпаспортам РФ без биометрии

Дополнительный офис визового центра Японии открыли в Москве

Москвичи пожаловались на отсутствие удобств в глэмпинге

Роспотребнадзор предупредил туристов о несовпадении описания отелей

Размещение в гостиницах Санкт-Петербурга на время концертов Канье Уэста может подорожать в два раза. Спрос на железнодорожные билеты уже вырос в 40 раз. Два концерта американского исполнителя пройдут на "Газпром Арене" 10 и 11 октября.

Дешевые билеты разобрали почти сразу, ушли даже места за 160 тысяч рублей. При этом многие покупатели жалуются, что получили на почту только чеки, а билеты не пришли. Организаторы пообещали разобраться с ситуацией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмрегионышоу-бизнесвидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова

Зачем в РФ нанимают на работу женщин из Северной Кореи?

Ситуация сложилась из за совпадения ряда экономических и политических факторов

Для российских работодателей такое решение оказывается экономически эффективным

Читать
закрыть

Что известно о гибели собак после российской вакцины?

После вакцинации у животных начинались рвота с кровью, судороги, лихорадка

Препарат, которым прививали животных, производит российская фармкомпания "Ветбиохим"

Читать
закрыть

Почему Швеция задержала российские корабли?

Стокгольм подозревал их в обслуживании интересов внешней торговли России

Эксперты уверены: задержания судов по надуманным поводам абсолютно незаконны

Читать
закрыть

Почему ледники уходят со скоростью 40 метров в год?

Причина – глобальное потепление и связанные с ним климатические изменения

В отдельных бассейнах в ближайшие десятилетия изменится сезонное распределение воды

Читать
закрыть

Как нейросети уничтожают мозг школьников?

Школьники стремительно теряют способность к запоминанию и анализу информации

Читать
закрыть

Чем опасны назальные спреи для загара?

Сейчас препарат не зарегистрирован и не разрешен к применению

Читать
закрыть

Чем опасно появление осенних жигалок в Москве и области?

Осенние жигалки способны переносить серьезные заболевания

Читать
закрыть

Где в России чаще всего теряются дети и как их защитить?

Дети теряются в общественных местах (транспорт, торговые центры, кинотеатры, парки)

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика