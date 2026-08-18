Москвичи не могут купить билеты на поезда с южных курортов

Москвичи жалуются на невозможность вернуться с отдыха на южных курортах. Практически все билеты на поезда на последние дни августа раскуплены. Места остались только в люксовых вагонах по высоким ценам. Из Сочи 31 августа можно уехать лишь в премиальном классе за 330 тысяч рублей.

В этом сезоне юг страны принимает большое количество туристов. По данным Российского союза туриндустрии, только на курортах Краснодарского края с начала лета отдохнули 3,5 миллиона человек. Главным хитом стала Анапа, где побывали более 830 тысяч гостей, что на 50% больше, чем в прошлом году.

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