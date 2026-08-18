Россиянка пожаловалась на списания со счета за неиспользованный роуминг

В Сети набирает популярность видео россиянки, которая рассказала о списаниях за неиспользованный роуминг. По ее словам, оператор связи каждый час списывал по 7 рублей за международный трафик, хотя роуминг она отключила.

Эксперты советуют перед поездкой проверять условия роуминга и доступные пакеты в приложении оператора. Если деньги списывают за неизвестные услуги, стоит запросить детализацию расходов и обратиться в поддержку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.