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18 августа, 07:30

Общество

Россиянка пожаловалась на списания со счета за неиспользованный роуминг

Россиянка пожаловалась на списания со счета за неиспользованный роуминг

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В Сети набирает популярность видео россиянки, которая рассказала о списаниях за неиспользованный роуминг. По ее словам, оператор связи каждый час списывал по 7 рублей за международный трафик, хотя роуминг она отключила.

Эксперты советуют перед поездкой проверять условия роуминга и доступные пакеты в приложении оператора. Если деньги списывают за неизвестные услуги, стоит запросить детализацию расходов и обратиться в поддержку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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