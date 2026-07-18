18 июля, 15:00Город
"Москва – столица спорта": тренировки по ирландским танцам
В Москве проходят тренировки по ирландским танцам. Их главная особенность – быстрые и четкие движения ногами при практически неподвижном корпусе и руках.
Ирландские танцы делятся на несколько видов: в мягкой обуви (soft shoes) или в жесткой обуви (hard shoes). В рамках последнего вида танцор может отстукивать ритмичный степ благодаря набойкам на носке.
Руководитель и хореограф школы ирландских танцев Елена Холкина рассказала, что каждую осень проходит общероссийский чемпионат по данному виду спорта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.