"Новости дня": павильон московской медицины откроется на VK Fest

18 и 19 июля на ВДНХ в рамках фестиваля VK Fest будет работать павильон московской медицины. Он разместится рядом с "Дворцом госуслуг".

Горожане смогут бесплатно пройти экспресс-тест, который поможет оценить уровень физической подготовки. По итогам обследования врачи дадут индивидуальные рекомендации по рациону питания и образу жизни. Также специалисты научат пользоваться мобильным чекапом в телефоне.

Подробнее – в программе "Новости дня".