Эксперты назвали Москву лидером по внедрению цифровых сервисов в городское управление

Круглый стол "Эра умных городов: применение искусственного интеллекта в управлении городом" прошел 18 июня во Дворце госуслуг на ВДНХ. Мероприятие приурочено к 10-летию павильона "Умный город" – городской площадки, которая показывает, как цифровые сервисы изменили систему госуслуг и управление мегаполисом.

В дискуссии приняли участие депутат Государственной Думы Российской Федерации, член фракции "Единая Россия" Светлана Разворотнева, председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов, участник СВО, сержант ВС РФ, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой, а также ведущие эксперты в области цифровизации, представители органов власти, бизнеса и научного сообщества.

Участники обсудили итоги цифровой трансформации столицы: развитие портала mos.ru и электронных городских услуг, применение искусственного интеллекта в здравоохранении, образовании, социальной сфере и транспорте, а также перспективы беспилотных технологий и платформ для взаимодействия города с жителями.

Цифровая среда

Москва входит в число мировых лидеров по применению цифровых технологий в городском управлении. Светлана Разворотнева отметила, что за десять лет цифровизация столицы прошла путь от демонстрации отдельных технологических решений до полноценной системы управления городским хозяйством. По ее оценке, зрелость умного города сегодня измеряется тем, насколько быстро житель может решить повседневный вопрос, получить услугу или проконтролировать качество работы управляющей организации.

"Десятилетие назад павильон "Умный город" показывал горожанам, каким может быть город будущего. Сегодня большая часть того, что тогда казалось экспериментом, стала повседневной нормой: за пару кликов житель передает показания счетчиков, оплачивает услуги, записывается к врачу, следит за успеваемостью ребенка. Но, на мой взгляд, главное даже не в удобстве – цифра сделала горожан полноправными участниками управления городом. Через "Город идей" и электронные голосования москвичи становятся соавторами градостроительных и транспортных решений, а в сфере ЖКХ они получили возможность зафиксировать проблему, проконтролировать работу управляющей компании или провести общее собрание собственников онлайн. Главная задача цифровизации в столице – улучшить качество жизни москвичей", – отметила депутат.

Она подчеркнула, что ключевым результатом цифровой трансформации стало формирование единой городской экосистемы, в которой бытовые, социальные и коммунальные вопросы решаются в понятной для жителя логике. Ежегодно в Москве реализуется более 300 цифровых проектов, а ядром этой системы стал портал mos.ru: его сервисами пользуются 91% москвичей.

Показательным парламентарий назвала развитие онлайн-сервисов в сфере ЖКХ: за 12 лет число обращений по передаче показаний и оплате жилищно-коммунальных услуг выросло почти в 120 раз – с 27,8 тысячи в 2013 году до более 3,3 миллиона в 2025-м. По ее словам, эти данные показывают, что цифровые инструменты стали для горожан рабочим механизмом ежедневного взаимодействия с городом.

Отдельно депутат выделила доступность цифровой среды для старшего поколения. Например, заявки на социальное обслуживание через интернет подают более 3,5 миллиона москвичей старше 55 лет. Разворотнева считает, что именно межпоколенческое использование сервисов говорит о зрелости цифровой модели: технологии воспринимаются как удобный городской инструмент, когда ими одинаково уверенно пользуются семьи с детьми, работающие жители и москвичи старшего возраста.

Кадры для умного города

Олег Леонов связал развитие умного города с тем, как Москва выстраивает образовательную траекторию школьника – от первых цифровых навыков до осознанного выбора профессии. По его оценке, цифровые сервисы в образовании важны для города как инструмент раннего выявления интересов, поддержки сильных сторон ребенка и подготовки кадров для столичных отраслей экономики, в том числе высокотехнологичных.

"Я вырос в семье ученых и инженеров, где образование считалось главной ценностью, которую передают детям. Поэтому будущее города я связываю прежде всего с тем, какие знания получает молодое поколение. Московская школа сегодня устроена так, чтобы ребенок выходил из нее с прикладными цифровыми навыками и опытом работы над городскими задачами: уже за партой он знакомится с профессиями будущего, а многие школьники получают первую квалификацию еще до выпускного. Вложения города в цифровую школу – это, по сути, инвестиции в кадры, которые завтра придут в инженерные, ИТ- и научные проекты Москвы", – сказал он.

Леонов отметил, что "Московская электронная школа" (МЭШ) сопровождает ребенка на всем школьном маршруте – от младших классов до выпуска. В единой цифровой среде собраны уроки, проверочные работы, расписание, оценки и домашняя работа. За 2025 год в МЭШ запустили 13 новых сервисов и функций, в том числе инструменты на основе искусственного интеллекта, которые показывают, какие темы требуют дополнительной отработки, подбирают задания и дают школьникам тренажеры для подготовки к экзаменам. Таким образом, резюмировал эксперт, цифровые инструменты помогают выстраивать более точную индивидуальную образовательную траекторию.

Отдельное значение, по словам Леонова, имеет связь цифровой школы с предпрофессиональным образованием. Более чем в 70% московских школ работают инженерные, ИТ-, медицинские, естественно-научные и другие профильные классы, где ученики получают опыт работы с современным оборудованием – от 3D-принтеров и наборов по робототехнике до VR-технологий и лабораторных практик. Как считает эксперт, такая модель помогает школьнику раньше увидеть прикладной смысл предметов, выбрать профиль обучения и прийти в колледж или вуз с уже сформированным представлением о будущей профессии.

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