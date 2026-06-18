Россия и страны АСЕАН договорились о сотрудничестве в области энергетики

Россия и страны АСЕАН договорились укреплять готовность и устойчивость к энергокризисам, а также расширять координацию в этой сфере. Об этом говорится в совместном заявлении о сотрудничестве в области энергетики, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита в Казани отметил, что стратегическое партнерство России и АСЕАН является одним из факторов стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.