Путин открыл заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани

Россию и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) связывают отношения стратегического партнерства. Об этом заявил Владимир Путин, открывая первое пленарное заседание саммита.

Он также отметил, что в условиях геополитической турбулентности отношения России и стран АСЕАН являются важным стабилизирующим фактором. По его словам, оно необходимо для обеспечения безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.