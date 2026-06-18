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18 июня, 11:30

Политика

Путин открыл заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани

Путин открыл заседание саммита Россия – АСЕАН в Казани

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Россию и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) связывают отношения стратегического партнерства. Об этом заявил Владимир Путин, открывая первое пленарное заседание саммита.

Он также отметил, что в условиях геополитической турбулентности отношения России и стран АСЕАН являются важным стабилизирующим фактором. По его словам, оно необходимо для обеспечения безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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