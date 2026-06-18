Движение транспорта на ряде участков Москвы временно перекрыто

В Москве временно перекрыли движение на нескольких участках дорог. Как сообщили в столичном Дептрансе, ограничения действуют на МКАД и прилегающих улицах.

Движение закрыто в обоих направлениях на улице Верхние Поля в оба направления от МКАД до улицы Марьинский Парк. Также ограничения введены на Чагинской улице и на улице Капотня – от остановки "1-й квартал Капотни" до МКАД.

Временно изменена схема движения общественного транспорта в районе Капотни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.