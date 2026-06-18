В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 июня

Наиболее плотное движение в Москве 18 июня наблюдается на Ленинградском шоссе в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Лефортовского тоннеля, а наибольшие затруднения сконцетрированы на юго-востоке города: ограничено движение по МКАД в обоих направлениях от Каширского шоссе до Волгоградского проспекта и перекрыт ряд улиц в районе Капотни. Об этом рассказал ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Днем локальные затруднения возможны в районе ремонтных работ на Липецкой улице и Каширском шоссе, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

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