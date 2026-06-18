В России ввели 10-летний срок давности по делам о приватизации

Новый закон защитит права собственников. В России ввели жесткий срок давности при спорах о приватизации. Согласно поправкам в Гражданский кодекс, никакие претензии не принимаются, если истекло 10 лет после сделки, даже если когда-то были нарушены какие-то процедуры.

В думском комитете по госстроительству и законодательству, считают, что новые нормы защищают не только бизнес, но и владельцев квартир. Миллионы из них, которые уже давно приватизировали жилье, теперь могут не опасаться неприятных сюрпризов.

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