Эксперт Бархота: создание реестра соцвыплат на жилье снизит количество мошеннических схем

Единый электронный реестр с претендующими на социальные выплаты при приобретении жилья может появиться в России – с такой инициативой выступил Минстрой. Насколько необходимо подобное нововведение, разбиралась Москва 24.

"Прозрачно и честно"

Минстрой РФ предложил перейти на единый электронный реестр для формирования списков граждан, претендующих на соцвыплату при покупке жилья или строительстве дома. Как сообщила "Парламентская газета" со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, в список попадут данные молодых семей от включения их в очередь на планируемый год до факта предоставления соцвыплаты.

Ответственность за достоверность этих сведений полностью предлагают возложить на региональные органы исполнительной власти.





Каплан Панеш зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Это не просто техническое новшество, а долгожданный механизм, который делает программу прозрачной и честной. Согласно проекту исполнительные органы субъектов Федерации будут обязаны вносить в реестр сведения о каждой молодой семье, участвующей в программе.

Цифровизация очереди призвана ликвидировать коррупционные риски и злоупотребления на местах. Как отметил Панеш, бумажный формат и разрозненность баз данных ранее позволяли чиновникам продвигать в списках "своих" людей, в то время как электронный реестр поможет решить такую проблему. Семьи будут отслеживать свой номер в очереди в режиме онлайн, а также узнавать, кто уже получил выплату и на каком основании.

Также предлагается обязать регионы отчитываться о количестве выданных свидетельств ежемесячно, а не поквартально. Это позволит федеральному центру оперативно реагировать на возможные проблемы в субъектах.

Парламентарий также предложил расширить реестр сведениями о составе семей и рождении детей, чтобы отслеживать, не ущемляются ли права молодых родителей.

В свою очередь, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов добавил в разговоре с журналистами, что право на социальные выплаты возникает у граждан при соблюдении установленных критериев. В частности, возраст каждого из супругов либо единственного родителя не должен превышать 35 лет. Помимо этого, заявителям необходимо официально подтвердить статус нуждающихся в жилье. Также обязательным условием является наличие собственных средств для оплаты той части недвижимости, которую не покроет соцвыплата.

Злоупотребление выплатами?

Эксперт банковского рынка Андрей Бархота в беседе с Москвой 24 отметил, что при обсуждении соцвыплат и решения жилищных проблем для льготных категорий населения всегда актуальны два аспекта.

"Первый связан с тем, что бюджетных средств на всех не хватает. Банк России и Минфин настраивают всех на повышение адресности выделяемых средств. Соответственно, чем больше случайных, не совсем подходящих под критерии семей и социальных категорий граждан, тем хуже, потому что эффективность программ снижается", – отметил эксперт.

Второй аспект связан с тем, что фактически проблема ветхо-аварийного жилья и решения жилищных вопросов для молодых семей всегда тяжело дается, потому что на сегодняшний день не действует механизм постройки социальной недвижимости. Это и подтолкнуло Минстрой к созданию реестра адресных программ, а также к накоплению больших данных, добавил Бархота.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Не секрет, что сейчас существуют различные уловки. Например, те домохозяйства, которые не подходят под критерии социальных выплат, используют какие-то ухищрения: искусственно ухудшают финансовое и материальное положение, чтобы показать, что вообще ничем не владеют. Какие-то дополнительные родственники становятся совсем не теми родственниками, которые изначально были. Используются схемы, позволяющие формально подходить под критерии социальных выплат.

В свою очередь, создание реестра позволит отсеять в большей степени подозрительные категории и повысить адресность мер в части жилищной политики. С одной стороны, предполагается, что, с точки зрения обычного гражданина, это снизит доступность социальных выплат. С другой – уменьшит количество мошеннических схем, заключил Бархота.

При этом член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что сегодня на рынке предлагаются различные льготные ипотечные программы: семейная, сельская, для IT-специалистов.

"Однако важно понимать, что это должны быть временные меры. Они вводятся не от хорошей жизни, а из-за высокой процентной ставки. Сегодня некоторые уже не справляются с долгами по ипотечным кредитам", – отметила депутат.

Она добавила, что именно выравнивание процентов по ипотеке и поэтапное снижение ключевой ставки Центробанком приведут к тому, что можно будет забыть обо всех льготных реестрах. В таком случае ипотечное кредитование окажется доступно для всех без исключения.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сегодня же льготы нужны прежде всего семьям с детьми, особенно многодетным. С каждым новым ребенком ставка по ипотеке должна снижаться, чтобы, например, к пятому она стремилась к нулю.

"Если ставка по ипотеке в целом достигнет 1,3–1,5%, будет все равно, сколько раз кредит возьмет та или иная семья. В этом нет ничего негативного. Но сегодня государство выплачивает разницу между рыночной и льготной ставками, поэтому речь идет о распределении ресурсов и справедливости", – подчеркнула Бессараб.

Что касается злоупотреблений социальными выплатами (например, подделки справок о многодетности), то депутат отметила: сегодня это сделать очень сложно, поскольку все процессы практически полностью перешли на цифровой формат. В итоге более 95% государственных и муниципальных услуг оказывается на единой цифровой платформе "Госуслуги".

По словам Бессараб, введенные сегодня критерии нуждаемости исключают злоупотребления социальными льготами. Например, есть "правило нулевого дохода" (за исключением случаев ухода за больным членом семьи или отпуска по уходу за ребенком) – если человек из года в год ни дня не работает и преследует цель находиться на иждивении государства. Также введены критерии нуждаемости по уровню доходов на всю семью: в зависимости от льготы это 1 или 1,5 прожиточного минимума на семью.