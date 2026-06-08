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08 июня, 18:00

Общество

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как часто должны делать уборку в подъезде

"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как часто должны делать уборку в подъезде

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Как часто должны мыть полы в подъезде? Меняются ли эти нормативы в зависимости от времени года? Как заставить управляющую компанию выполнять свои обязанности? Обязан ли собственник портить свой ремонт ради замены общедомовых труб, и кто должен восстанавливать поврежденные стены?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила исполнительный директор Ассоциации "ЖКХ контроль города Москвы" Вера Москвина.

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