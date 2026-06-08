"Миллион вопросов": эксперт рассказала, как часто должны делать уборку в подъезде

Как часто должны мыть полы в подъезде? Меняются ли эти нормативы в зависимости от времени года? Как заставить управляющую компанию выполнять свои обязанности? Обязан ли собственник портить свой ремонт ради замены общедомовых труб, и кто должен восстанавливать поврежденные стены?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответила исполнительный директор Ассоциации "ЖКХ контроль города Москвы" Вера Москвина.