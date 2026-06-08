Сотрудников с маленькими детьми и ипотекой могут защитить от увольнения в России

В РФ сотрудников с маленькими детьми и ипотекой могут защитить от увольнения. Такой проект разработали в Минюсте. Ведомство предлагает внести в трудовой кодекс дополнительные гарантии.

Единственные кормильцы в семьях с ребенком и ипотечным кредитом не смогут быть уволенными по инициативе работодателя. При этом важно, чтобы у сотрудника и членов его семьи не было в собственности иных жилых помещений.

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