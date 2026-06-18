Шестеро пострадавших после атаки ВСУ на автобус в Брянской области остаются в больнице

Шестеро пострадавших после атаки ВСУ на пассажирский автобус в Брянской области остаются в региональной больнице. При этом раненых детей уже доставили на родину. На данный момент они находятся в Гомельской области Беларуси.

Днем 17 июня украинский беспилотник атаковал автобус гомельской детской футбольной команды. Ребята ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, которая сопровождала спортсменов.

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