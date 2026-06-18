Гости Большого Московского цирка могут посетить открытую репетицию

Для гостей Большой Московский цирк на проспекте Вернадского проводит экскурсию в формате открытой репетиции. Ее ведущие – народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.

Также москвичам и туристам предлагают отправиться в экспедицию по мультимедийному пространству "Большая страна". Гости могут погрузиться в атмосферу Камчатки, Байкала, Васюганских болот, Урала, Эльбруса, Калмыкии, Волги и Териберки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.