17 ноября, 14:45Технологии
Почти 80% россиян хотя бы раз пользовались искусственным интеллектом
Почти 80% россиян с доступом в интернет хотя бы раз пользовались искусственным интеллектом. При этом больше половины обращаются к нейросетям регулярно, следует из данных ВЦИОМ.
Россияне используют ИИ не только для бытовых задач, но и для работы, планирования бюджета, инвестиций и решения личных вопросов. Эксперты при этом призывают относиться к нейросетям осторожно и не доверять им конфиденциальные данные.
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