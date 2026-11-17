Почти 80% россиян с доступом в интернет хотя бы раз пользовались искусственным интеллектом. При этом больше половины обращаются к нейросетям регулярно, следует из данных ВЦИОМ.

Россияне используют ИИ не только для бытовых задач, но и для работы, планирования бюджета, инвестиций и решения личных вопросов. Эксперты при этом призывают относиться к нейросетям осторожно и не доверять им конфиденциальные данные.

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