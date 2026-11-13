13 ноября, 12:00Технологии
Москва заняла первое место в России по предзаказам GTA VI
Москва заняла первое место среди российских городов по количеству предзаказов видеоигры GTA VI. В октябре количество предзаказов оказалось вдвое выше, чем в любом из предыдущих месяцев с момента начала бронирования.
В первые дни ноября темпы оформления заказов ускорились. При этом 40% россиян выбирают турецкую версию игры. Мировой релиз GTA VI запланирован на 19 ноября этого года.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.