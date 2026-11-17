Ученые Федерального медико-биологического агентства России назвали вирус гриппа возможной причиной следующей глобальной пандемии. По оценкам специалистов, наиболее вероятным кандидатом считается штамм свиного гриппа A (H1N1).

Эксперты не исключают, что новая вспышка может произойти уже в 2029 году. Масштабы возможной пандемии, по оценкам ученых, будут напрямую зависеть от активности вакцинации населения.

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