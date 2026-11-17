Заседание по делу сестер Хачатурян началось в Басманном суде. Защита просит прекратить уголовное преследование и обжалует затягивание разбирательства, которое продолжается более восьми лет.

Наиболее весомые аргументы защиты касаются запрета сестрам общаться друг с другом, пользоваться мобильной связью и интернетом, участвовать в публичных мероприятиях и контактировать со свидетелями. Если следствие фактически не проводит действий, которым такое общение могло бы помешать, суду будет сложнее обосновать сохранение ограничений.

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