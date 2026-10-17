Собянин сообщил о переносе воздушных линий под землю в Москве

Почти 1,5 тысячи километров воздушных линий убрали под землю в Москве в рамках проекта "Чистое небо". Из них 60 километров перенесли в этом году. Как сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX, работы проводили при благоустройстве магистралей, набережных, улиц и общественных пространств.

Среди таких объектов участок рядом с новым пешеходным мостом на Болотной набережной, территории у Центрального Московского ипподрома, шоссе Энтузиастов и спортивный кластер у Президентской академии. Сейчас специалисты убирают провода на территории "Лужников" и Лужнецкой набережной в рамках второго этапа благоустройства.

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