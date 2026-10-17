Фестиваль финансовой грамотности прошел в Москве

В Москве в десятый раз прошел фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Он объединил участников разных возрастов на площадках городских вузов, колледжей, школ, детских садов, центров "Московского долголетия" и кинотеатров.

Программа включала интерактивные игры, виртуальные тренажеры, дискуссии с финансовыми блогерами и занятия по защите от мошенничества. Детям объясняли, как копить на свои цели и что такое страховка, а подросткам рассказывали о защите аккаунтов и персональных данных в интернете.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.