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16 октября, 17:45

Спорт

Популярность массового спорта обсудили на конференции в Москве

Популярность массового спорта обсудили на конференции в Москве

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В Москве прошла конференция, посвященная популярности массового спорта. В мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек. Программу открыли встречей о питании и его влиянии на спортивные результаты.

Участники также обсудили развитие массового и детского спорта, восстановление после нагрузок, женское здоровье и безопасность тренировок. Отдельное внимание уделили спортивной инфраструктуре и сообществам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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