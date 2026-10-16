Популярность массового спорта обсудили на конференции в Москве

В Москве прошла конференция, посвященная популярности массового спорта. В мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек. Программу открыли встречей о питании и его влиянии на спортивные результаты.

Участники также обсудили развитие массового и детского спорта, восстановление после нагрузок, женское здоровье и безопасность тренировок. Отдельное внимание уделили спортивной инфраструктуре и сообществам.

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