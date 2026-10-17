Жители Москвы украли все тыквы с крыльца груминг-салона

В Москве прохожие унесли тыквы, которыми сотрудники груминг-салона украсили крыльцо. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Подобные случаи происходят и у других заведений: посетители забирают декоративные тыквы или повреждают осенние композиции.

По словам экспертов, оформление иногда принимают за выброшенные вещи, однако это не освобождает от ответственности за присвоение чужого имущества. Стоимость осеннего декора может составлять от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

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