Картинг-центр с крытой и всесезонной трассами открылся в "Технополисе "Москва". На площадке также работает академия картинга, где ученики проходят физическую и теоретическую подготовку, тренируются на треке и разбирают ошибки с тренерами.

В конце каждого месяца для них проводят внутренние соревнования. По словам руководителя компании производителя Алексея Ермилина, собственная трасса позволит быстрее тестировать новые модели картов и вносить изменения в их конструкцию.

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