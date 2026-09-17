Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на два матча чемпионата России. В игре с "Рубином" он не согласился с красной карточкой, толкнул арбитра и отправился в подтрибунное помещение.

Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России. Они пройдут в Москве 19 и 20 сентября. Летом спортсменку включили в резервный состав сборной на новый сезон.

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