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17 сентября, 08:00

Спорт

Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на два матча чемпионата России

Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на два матча чемпионата России

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Футболиста ЦСКА Матеуса Рейса дисквалифицировали на два матча чемпионата России. В игре с "Рубином" он не согласился с красной карточкой, толкнул арбитра и отправился в подтрибунное помещение.

Фигуристка Камила Валиева выступит на контрольных прокатах сборной России. Они пройдут в Москве 19 и 20 сентября. Летом спортсменку включили в резервный состав сборной на новый сезон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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