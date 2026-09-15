"Новости дня": спортивный кластер появился в Ломоносовском районе

В Ломоносовском районе столицы на улице Архитектора Власова оборудовали спортивную площадку с различными зонами для тренировок и игр.

На площадке установили уличные тренажеры, турники и брусья, а также оборудовали полосу препятствий "Русский ниндзя" и беговые дорожки. Рядом появились площадки для баскетбола и мини-футбола. Также жители могут заниматься боксом и играть в настольный теннис.

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