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15 сентября, 12:05

Спорт

"Новости дня": спортивный кластер появился в Ломоносовском районе

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В Ломоносовском районе столицы на улице Архитектора Власова оборудовали спортивную площадку с различными зонами для тренировок и игр.

На площадке установили уличные тренажеры, турники и брусья, а также оборудовали полосу препятствий "Русский ниндзя" и беговые дорожки. Рядом появились площадки для баскетбола и мини-футбола. Также жители могут заниматься боксом и играть в настольный теннис.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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