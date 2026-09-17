Москвичи могут ходить на бесплатные тренировки по проекту "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" москвичи могут ходить на бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках 17 сентября в 19:00 пройдут занятия по баскетболу и настольному теннису. Также горожанам доступны бесплатные секции.

В парке физкультуры и спорта "Динамо" пройдет тренировка по легкой атлетике. Заняться рафтингом можно будет в комплексе "Буревестник".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.