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17 сентября, 07:45

Туризм

Пляжный отдых в Турции подешевел на 10–15% по сравнению с июнем

Пляжный отдых в Турции подешевел на 10–15% по сравнению с июнем

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Пляжный отдых в Турции подешевел на 10–15% по сравнению с июнем. Сильнее всего снизились цены в бюджетных отелях Антальи, а при покупке тура сейчас можно сэкономить около 10 тысяч рублей.

Также на 11% подешевели отели Азербайджана. При этом сильнее всего выросли цены во Вьетнаме, где ночь в отеле обойдется почти в 8,5 тысячи рублей, что на 14% больше, чем летом прошлого года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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