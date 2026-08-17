Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО

Новый современный комплекс пищевой промышленности открылся на западе столицы, рассказал Сергей Собянин. Завод на Рябиновой улице станет первым собственным производством одной из сетей ресторанов.

Мощность предприятия – до 100 тонн продукции в сутки. На флагманской высокотехнологичной фабрике-кухне объединили роботизированные линии, современные системы контроля качества и передовые технологии хранения и обработки сырья.

Подробнее об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

