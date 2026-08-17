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Новости

17 августа, 13:30

Происшествия

Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом и грузовиком на Дмитровском шоссе

Прокуратура взяла на контроль ДТП с автобусом и грузовиком на Дмитровском шоссе

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Столичная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП с автобусом и грузовиком на пересечении дублера Дмитровского шоссе с Долгопрудненским. В результате аварии один человек погиб.

По данным Дептранса, водитель грузовика проехал на красный свет, он перевозил груз в ночную смену, недостаточно отдохнул и спровоцировал ДТП. Коммерческий перевозчик окажет помощь пострадавшим в получении страховых выплат.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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