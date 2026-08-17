Собянин: уникальный производственно-пищевой комплекс открыт на западе Москвы

На Рябиновой улице на западе Москвы открылся современный комплекс пищевой промышленности мощностью до 100 тонн продукции в сутки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Новый завод станет первым собственным производством одного из популярных ресторанных брендов, продукцию будут поставлять в кафе Москвы и области.

На флагманской высокотехнологичной фабрике-кухне объединили роботизированные линии, современные системы контроля качества и передовые технологии хранения. Инвестору предоставили земельный участок по ставке 1 рубль в год и кредит от Московского Фонда поддержки промышленности, что позволило вложить в проект почти 4,5 миллиарда рублей.

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