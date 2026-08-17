Троих мужчин задержали в Москве за продажу контрафактного кофе

В Москве задержали троих мужчин, подозреваемых в незаконной продаже контрафактного кофе. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, подозреваемые покупали упаковки с незаконно размещенными товарными знаками, засыпали в них контрафактный растворимый кофе и продавали его через один из маркетплейсов. Заказы они относили в пункт выдачи на Ярославском шоссе.

Сейчас фигуранты дела находятся под домашним арестом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.