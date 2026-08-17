Жители района Филевский парк пожаловались на антисанитарию из-за кормления голубей

Москвичи пожаловались на антисанитарию из-за кормления голубей возле жилого дома в районе Филевский парк. Одна из жительниц дает еду большой стае птиц. После уборки территории на следующий день снова появляются зерно, хлеб и поилки.

Специалисты предупреждают, что контакт с голубями и продуктами их жизнедеятельности может быть опасен для здоровья. Заражение возможно через загрязненные воздух, руки, продукты и воду.

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