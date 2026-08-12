Жители Путилкова сообщили о проблеме с большегрузами на шоссе

В Красногорске жители жалуются на грузовики, которые заняли шоссе у жилого комплекса "Большое Путилково". Большегрузы стоят месяцами без движения, мешают проезду машин и создают реальную угрозу безопасности.

Жители сообщили, что фуры стоят около месяца и сильно затрудняют движение. Также местные жители рассказали о случае возгорания в одном из домов, когда пожарные машины приехали, но долго не могли развернуться и уехать из-за припаркованных грузовиков.

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