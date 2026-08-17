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17 августа, 09:15

Происшествия

Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе

Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе

Грузовик и автобус столкнулись на Дмитровском шоссе

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Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе. Троих из них госпитализировали, еще один человек погиб.

Авария произошла на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе. Столкнулись грузовик и автобус коммерческого перевозчика.

По предварительной информации, водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора. Грузовик уже эвакуировали, сейчас с места происшествия увозят автобус.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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