Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе. Троих из них госпитализировали, еще один человек погиб.

Авария произошла на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе. Столкнулись грузовик и автобус коммерческого перевозчика.

По предварительной информации, водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора. Грузовик уже эвакуировали, сейчас с места происшествия увозят автобус.

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