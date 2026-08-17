17 августа, 09:15Происшествия
Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе
Пять пассажиров автобуса пострадали в ДТП с грузовиком на Дмитровском шоссе. Троих из них госпитализировали, еще один человек погиб.
Авария произошла на пересечении дублера Дмитровского шоссе и Долгопрудненского шоссе. Столкнулись грузовик и автобус коммерческого перевозчика.
По предварительной информации, водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора. Грузовик уже эвакуировали, сейчас с места происшествия увозят автобус.
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